Sky Nostalgie 18:20 bis 18:45 Abenteuerserie Sergeant Preston Kampf um die Blockhütte USA 1956 Merken Ein schwerer Schneesturm zieht auf und Sergeant Preston verletzt sich bei einem Sturz mit seinem Schlitten. In letzter Sekunde kann er sich zu einer einsamen Blockhütte retten. Doch dort spielt sich ein Drama ab. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Richard Simmons (Sergeant Preston) Dick Simmons (Sgt. Preston) Yukon King (King) Jimmy Lydon (Johnny Lane) Ted Jacques (Able Frame) Originaltitel: Sergeant Preston of the Yukon Regie: Alan Crosland Jr. Drehbuch: Robert C. Bennett, George W. Trendle