Sky Atlantic HD 00:10 bis 01:00 Mysteryserie Gracepoint Das Geheimnis einer Nacht USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken In der letzten Folge überschlagen sich die Ereignisse in Gracepoint. Cop Carver (Davis Tennant) und seine Kollegin Ellie Miller (Anna Gunn) suchen noch immer den Mörder des 12-jährigen Danny. Eine Spur führt Carver schließlich zu der Garage eines Hauses, in dem er schon einmal gewesen war. Steckt hier der Schlüssel zur Aufklärung des Mordes? - Spannender Mix aus Krimi und Drama: Nach dem Fund einer Kinderleiche mutiert ein verschlafenes Nest zu einem Ort voller menschlicher Abgründe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Tennant (Detective Emmett Carver) Anna Gunn (Detective Ellie Miller) Josh Hamilton (Joe Miller) Jack Irvine (Tom Miller) Michael Peña (Mark Solano) Virginia Kull (Beth Solano) Madalyn Horcher (Chloe Solano) Originaltitel: Gracepoint Regie: Euros Lyn Drehbuch: Chris Chibnall, Anya Epstein, Dan Futterman Kamera: John Grillo Altersempfehlung: ab 12