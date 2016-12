Sky Atlantic HD 14:50 bis 15:45 Fantasyserie Game of Thrones Der Regen von Castamaer USA, GB 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Jon Schnee (Kit Harington) steht als Doppelagent der Nachtwache unter den Wildlingen vor seiner härtesten Prüfung. Daario Naharis (Ed Skrein) bietet Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) einen geschickten Plan zur Eroberung von Yunkai an. Doch kann sie ihm vertrauen? Robb und Catelyn Stark (Richard Madden, Michelle Fairley) wollen auf der Hochzeit von Edmure (Tobias Menzies) und Roslin (Alexandra Dowling) die Verbindung der Häuser Frey und Tully feiern. Aber dort erwartet sie eine Überraschung. - Das gefeierte, preisgekrönte Fantasyserien-Event über blutige Machtkämpfe von sieben Königshäusern des Kontinents Westeros. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Dinklage (Tyrion Lennister) Lena Headey (Cersei Lennister) Nikolaj Waldau (Jaime Lennister) Jack Gleeson (Joffrey Baratheon) Michelle Fairley (Catelyn Stark) Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) Iain Glen (Ser Jorah Mormont) Originaltitel: Game of Thrones Regie: David Nutter Drehbuch: David Benioff, D.B. Weiss Kamera: Robert McLachlan Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16