Sky Atlantic HD 12:30 bis 13:00 Comedyserie Veep - Die Vizepräsidentin Perspektiven USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Selina (Julia Louis-Dreyfus) versammelt ihre Mitarbeiter um ihnen eine wichtige Mitteilung zu machen: Sie verkündet, dass sie den Präsidenten im nächsten Wahlkampf nicht begleiten wird und in sechs Jahren selbst kandidieren will. Inzwischen sollten sie sich alle nach anderen Jobs umschauen. - Staffelfinale der preisgekrönten Comedy um den absurden Politik-Alltag einer unterforderten US-Vizepräsidentin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Louis-Dreyfus (Selina Meyer) Anna Chlumsky (Amy Brookheimer) Tony Hale (Gary Walsh) Reid Scott (Dan Egan) Timothy Simons (Jonah Ryan) Matt Walsh (Mike McLintock) Sufe Bradshaw (Sue Wilson) Originaltitel: Veep Regie: Tim Kirkby Drehbuch: Simon Blackwell, Armando Iannucci, Tony Roche Musik: Rupert Gregson-Williams, Christopher Willis Altersempfehlung: ab 12