Sky Atlantic HD 08:00 bis 10:00 Filme Die Jazz Connection USA 2000 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der kubanische Jazz-Trompeter Arturo Sandoval (Andy Garcia) führt ein frustrierendes Leben in seiner Heimat: Zu sehr wird seine Musik von den strengen Auflagen des Castro-Regimes eingeengt. Doch die Liebe zu seiner Frau Marianela (Mía Maestro), einer überzeugten Castro-Anhängerin, hält Sandoval in seiner Heimat. Als US-Jazzstar Dizzie Gillespie Kuba besucht, entdeckt er Sandoval und will ihm zur Flucht verhelfen. - Stimmiges Porträt des legendären Jazztrompeters, mit Golden-Globe-nominiertem Andy Garcia. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andy Garcia (Arturo Sandoval) Gloria Estefan (Emilia) Mía Maestro (Marianela) Charles S. Dutton (Dizzy Gillespie) Freddy Rodríguez (Leonel) David Paymer (Interviewer) Steven Bauer (Angel) Originaltitel: For Love or Country: The Arturo Sandoval Story Regie: Joseph Sargent Drehbuch: Timothy J. Sexton Kamera: Donald M. Morgan Musik: Arturo Sandoval Altersempfehlung: ab 6

