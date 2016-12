Sky Atlantic HD 06:00 bis 07:00 Krimiserie The Wire Spieltag USA 2002 Stereo 16:9 HDTV Merken Lester Freamon (Clarke Peters) will herausfinden, wie Avon Barksdale seine illegalen Einnahmen investiert. Freamon Sydnor und Prez durchsuchen die Archive. Ihre Geduld zahlt sich aus: Barksdale hat große Summen an Politiker gespendet. Herc und Carver (Domenick Lombardozzi, Seth Gilliam) werden unterdessen von Daniels beschuldigt, tausende Dollar konfiszierter Drogengelder unterschlagen zu haben. - Innovativer, preisgekrönter Krimiserienhit um den Kampf gegen das Verbrechen in Baltimore. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dominic West (Jimmy McNulty) Lance Reddick (Cedric Daniels) Sonja Sohn (Kima Greggs) Clarke Peters (Lester Freamon) Andre Royo (Bubbles) Wood Harris (Avon Barksdale) Idris Elba (Stringer Bell) Originaltitel: The Wire Regie: Milcho Manchevski Drehbuch: David H. Melnick, Shamit Choksey, David Simon, Edward J. Burns Kamera: Uta Briesewitz Altersempfehlung: ab 16

