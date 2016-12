Sky Emotion 20:15 bis 22:10 Fantasyfilm Das Bildnis des Dorian Gray GB 2009 Dolby 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der gutaussehende Dorian Gray (Ben Barnes) steht im London des 19. Jahrhunderts einem Maler Modell. Bald darauf wird er vom charismatischen Lord Henry (Colin Firth) in die gehobene Gesellschaft eingeführt. Als Dorian merkt, dass sein jugendliches Aussehen seine größte Waffe ist, äußert er einen fatalen Wunsch: Er würde seine Seele opfern, wenn sein Porträt an seiner Stelle altern würde. Doch das offenbart sich als riskanter Deal. - Düster-opulente Verfilmung von Oscar Wildes Meisterwerk. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben Barnes (Dorian Gray) Colin Firth (Lord Henry Wotton) Rebecca Hall (Emily Wotton) Ben Chaplin (Basil Hallward) Emilia Fox (Lady Victoria Wotton) Rachel Hurd-Wood (Sibyl Vane) Fiona Shaw (Agatha) Originaltitel: Dorian Gray Regie: Oliver Parker Drehbuch: Toby Finlay Kamera: Roger Pratt Musik: Charlie Mole Altersempfehlung: ab 16