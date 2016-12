Classica 00:25 bis 01:20 Musik Das West-Eastern Divan Orchestra in Salzburg - Kammerkonzert A 2007 Stereo 16:9 Merken Im West-Eastern Divan Orchestra spielen arabische, israelische und palästinensische Musiker zusammen unter der Leitung seines Gründers Daniel Barenboim. In Anlehnung an die gleichnamige Dichtung von Johann Wolfgang Goethe trägt das Orchester den Namen West-östlicher Diwan. 2007 waren die jungen Musiker zu Gast bei den Salzburger Festspielen. Dort gaben einige Orchestermitglieder an der Seite von Barenboim, dem Bariton Thomas Hampson und der Sopranistin Dorothea Röschmann dieses Kammerkonzert mit Werken von Bruch, Mendelssohn, Schubert, Strauss, Wolf und Boulez. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Dorothea Röschmann, Enas Massalha, Thomas Hampson, Daniel Barenboim, Karim Said, Yael Kareth, Kinan Azmeh, Nabil Shehata Originaltitel: Das West-Eastern Divan Orchestra in Salzburg - Kammerkonzert 2