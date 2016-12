Classica 20:15 bis 22:25 Oper Donizetti, Lucrezia Borgia D 2009 Stereo 16:9 Merken Die Sopranistin Edita Gruberova gilt weltweit als die Königin des Belcanto-Gesangs. An der Bayerischen Staatsoper München gab sie ihr szenisches Rollendebüt in der Titelpartie von Gaetano Donizettis "Lucrezia Borgia" und fand den jubelnden Beifall des Publikums sowie die ungeteilte Zustimmung der Presse. Die musikalische Leitung hat Bertrand de Billy; Regie führte Christof Loy. In weiteren Rollen wirken mit: Franco Vassallo, Pavol Breslik, Alice Coote und Christian Rieger. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Franco Vassallo (Don Alfonso) Edita Gruberová (Donna Lucrezia Borgia) Pavol Breslik (Gennaro) Alice Coote (Maffio Orsini) Christian Rieger (Don Aposto Gazella) Originaltitel: Lucrezia Borgia Musik: Gaetano Donizetti