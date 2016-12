MGM 18:35 bis 20:15 Thriller Im Zeichen der Jungfrau USA 1989 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken New York zittert vor einem brutalen Frauenmörder. Elf Opfer hat der Killer bereits auf dem Gewissen, doch die Polizei ist weit entfernt von einer heißen Spur. Für Polizeipräsident Frank Starkey bleibt nur ein Ausweg. Widerwillig bittet er seinen Bruder Nick um Hilfe, einen Ex-Polizisten, der wegen unorthodoxer Ermittlungsmethoden vom Dienst suspendiert wurde. Mit einer Mischung aus genialer Intuition und technischem Sachverstand macht sich Nick daran, das komplizierte System hinter der Mordserie zu entschlüsseln. Dabei holt ihn immer wieder die Vergangenheit ein. - Romantik-Thriller. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Kline (Nick Starkey) Susan Sarandon (Christine Starkey) Mary Elizabeth Mastrantonio (Bernadette Flynn) Harvey Keitel (Frank Starkey) Rod Steiger (Bürgermeister Eamon Flynn) Danny Aiello (Captain Vincent Alcoa) Alan Rickman (Ed) Originaltitel: The January Man Regie: Pat O'Connor Drehbuch: John Patrick Shanley Kamera: Jerzy Zielinski Musik: Marvin Hamlisch Altersempfehlung: ab 16