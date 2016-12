Sky Krimi 00:30 bis 01:20 Krimiserie R.I.S. - Die Sprache der Toten Ringbahnsaufen D 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Zunächst denken die Kontrolleure in der S-Bahn, sie hätten es mit einem Betrunkenen zu tun - bis der Mann tot vom Sitz kippt. Philip und seine Leute stellen fest, dass er schon vor einiger Zeit tot in die S-Bahn gesetzt wurde. Er ist nur nicht aufgefallen, weil er in der Ringbahn saß, die immer im Kreis um die Innenstadt von Berlin fährt. Vierzehn Mal hat er diese Tour gemacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julian Weigend (Philip Jacobi) Hansa Czypionka (Paul Schneider) Tillbert Strahl-Schäfer (Timo Braun) Proschat Madani (Judith Karimi) Jana Klinge (Marie Severin) Denis Petkovic (Benno Wilms) Nicole Marischka (Dr. Stefanie Peters) Originaltitel: R.I.S. - Die Sprache der Toten Regie: Michael Kreindl Drehbuch: Jörg Brückner, Anna Dokoupilova Kamera: Roman Nowocien Altersempfehlung: ab 12