Sky Krimi 15:05 bis 16:00 Krimiserie Wolffs Revier Mein Vater baut die Bombe D 1994 Stereo Merken Der russische Atomphysiker Schapirow hält sich in Deutschland auf. Zusammen mit seinem kleinen Jungen wird er entführt. Die Ermittlungen ergeben, dass der Geheimnisträger in ein Land der Dritten Welt teuer verkauft werden soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jürgen Heinrich (Andreas Wolff) Nadine Seiffert (Verena Wolff) Gerd Wameling (Dr. Peter Fried) Klaus Pönitz (Günther Sawatzki) Eckhard Heise (Horst Buchwald) Elia Zimmermann (Ellen Wolff) Pjotr Olev (Fjodor Schapirow) Originaltitel: Wolffs Revier Regie: Ilse Hofmann Drehbuch: Karl Heinz Willschrei Kamera: Daniel Koppelkamm Musik: Andreas Köbner Altersempfehlung: ab 16