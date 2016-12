Sky Krimi 05:50 bis 06:40 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 114 Mord auf der Weide D 2008 Stereo 16:9 Merken Noch am Tatort findet Pathologin Dr. Kern heraus, dass Christian Sattelegger mit einem Kuhfladen erstickt wurde. Der Täter hat eine unübersehbare Spur hinterlassen: Eine der am Tatort grasenden Kühe trägt das bunte Graffiti "Schwein". Nun müssen Lind und Hofer herausfinden, ob der Sprayer auch der Mörder ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Hannesschläger (Kriminalhauptkommissar Korbinian Hofer) Tom Mikulla (Kriminalhauptkommissar Christian Lind) Max Müller (Polizeikommissar Michael "Michi" Mohr) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Marisa Burger (Miriam Stockl) Karin Thaler (Marie Hofer) Maren Schumacher (Dr. Ursula Kern) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Petra Käthe Niemeyer Drehbuch: Rigobert Mayer Kamera: Bernhard Wagner Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 12

