Sky Action 12:25 bis 14:15 Actionfilm Krieg der Götter USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Vor Ewigkeiten besiegten die griechischen Götter die Titanen und sperrten sie in einen Berg. Nun will der machthungrige König Hyperion (Mickey Rourke) sie wieder befreien und mit ihrer Hilfe die Menschheit vernichten. Dazu braucht er aber einen legendären Bogen, der übermenschliche Kräfte verleiht. Göttervater Zeus (Luke Evans) befiehlt dem Bauern Theseus (Henry Cavill), den Kampf gegen den unbarmherzigen Herrscher aufzunehmen. - Bombastisches Fantasy-Epos mit blutigen Schlachten und imposanten Effekten. Schauspieler: Henry Cavill (Theseus) Mickey Rourke (König Hyperion) Stephen Dorff (Stavros) Luke Evans (Zeus) John Hurt (Zeus als alter Mann) Freida Pinto (Phaedra) Isabel Lucas (Athena) Originaltitel: Immortals Regie: Tarsem Singh Drehbuch: Charley Parlapanides, Vlas Parlapanides Kamera: Brendan Galvin Musik: Trevor Morris Altersempfehlung: ab 16