Heimatkanal 08:10 bis 09:40 Tanz Peter Steiners Theaterstadl - Der Weißwurst-Benni D 1992 Stereo Merken Heute im Theaterstadl: Fritz, der Schwiegersohn des Metzgermeisters Benni Braxmaier führt ein griechisches Theaterstück im Dorf auf und wird im Anschluss daran von den Zeitungen und den ungebildeten Menschen im Dorf zerrissen. Zudem erfährt dann auch noch die Metzgerin, dass Benni der hübschen Schauspielerin Lola eine teure Brosche schenken wollte, um so an ein heimliches Rendevouz mit dieser zu gelangen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Steiner (Braxenmeier Benni) Gerda Steiner (Fanny, seine Frau) Petra Auer (Marie, beider Tochter) Nino Maria Korda (Schwinghammer Fritz) Erich Seyfried (Schwarzbeck Schorsch) Peter Steiner (Stanglhofer) Manuela Denz (Lola, Schauspielerin) Originaltitel: Steiners Theaterstadl Regie: Alfred Anders Kamera: Rudolf Herzog

