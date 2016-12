Sky Sport HD (1) 06:00 bis 07:45 Handball Handball: Velux EHF Champions League HC PPD Zagreb (KRO) - Rhein-Neckar Löwen, Gruppenphase, 9. Spieltag Stereo 16:9 HDTV Merken Revanche geglückt: Mit einem souveränen 29:26-Auswärtserfolg beim HC Vardar Skopje rächten sich die Rhein-Neckar Löwen für die jüngste Heimpleite (27:33) gegen die Mazedonier. "Ich bin unheimlich stolz und zufrieden. Skopje ist wohl der Ort in Europa, wo es mit am schwierigsten ist zu gewinnen", gab RNL-Coach Nikolaj Jacobsen nach der Partie zu. Nun wollen die Badener am letzten Spieltag vor der WM-Pause den nächsten Auswärts-Zweier einfahren und den Druck auf die Tabellenspitze erhöhen. Gegner Zagreb kann von solchen CL-Zielsetzungen nur träumen. Die Kroaten stecken mit gerade einmal einem Sieg auf dem letzten Tabellenrang fest. Ein gefundenes Fressen für die Löwen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

