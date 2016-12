Spiegel Geschichte 00:15 bis 00:45 Dokumentation Verschollene Filmschätze 1967 Die Ölpest durch den Tanker "Torrey Canyon" F 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 5: Samstag, 18. März 1967, 8.50 Uhr: Einer der größten Öltanker seiner Zeit fährt wenige Kilometer vor der Küste von Cornwall auf ein Riff und schlägt leck. Der Name des Tankers: "Torrey Canyon". Knapp 120.000 Tonnen Rohöl, die er geladen hatte, ergossen sich aus mehreren Tanks ins Meer. Der Unfall der "Torrey Canyon" ging als erste Öltanker-Katastrophe in die Geschichte ein. Die Briten bombardieren das Tankerwrack, um das herausquellende Rohöl abzubrennen. Sie versprühen Unmengen chemischer Reinigungsmittel auf dem Meer und an den Stränden und bringen schwimmende Ölbarrieren auf dem Wasser aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mystère d'archives Regie: Serge Viallet, Pierre Catalan Altersempfehlung: ab 12