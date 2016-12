Spiegel Geschichte 22:30 bis 23:20 Dokumentation Die Berliner Mauer - Geschichte einer Teilung GB 2014 Stereo 16:9 Merken In der Nacht vom 12. auf den 13. August 1961 beginnt von den meisten unbemerkt der Bau der Berliner Mauer. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion arbeiten tausende Männer daran, Ost-Berlin vom Westteil der Stadt abzuriegeln. Das Vorgehen des DDR-Regimes markiert einen traurigen Höhepunkt im schwelenden Konflikt zwischen Ost und West. Die Dokumentation zeichnet die historischen Ereignisse nach und erzählt von einer der wohl bemerkenswertesten Täuschungen des 20. Jahrhunderts. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Building Berlin Wall