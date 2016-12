Spiegel Geschichte 12:15 bis 13:00 Dokumentation Geliebte Feinde - Die Deutschen und die Franzosen Schaulauf der Sonnenkönige D 2013 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 4: Alle schauen auf Ludwig XIV. und sein Schloss Versailles: Unter dem "Sonnenkönig" wird Frankreich zum großen Vorbild für Herrscher in ganz Europa. Vor allem deutsche Fürsten, etwa August der Starke in Sachsen, wollen ähnlich glänzen: Sie streben nach Königstiteln, bauen fleißig Schlösser und gründen Manufakturen nach französischem Vorbild. Aber obwohl Frankreich sehr "à la mode" ist, schauen sich die Franzosen auch manches bei ihren deutschen Nachbarn ab: zum Beispiel die Herstellung von Porzellan. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Geliebte Feinde - Die Deutschen und die Franzosen Altersempfehlung: ab 12