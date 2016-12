Sky Bundesliga 18:00 bis 20:30 Fußball Live Fußball: 2. Bundesliga Hannover 96 - 1. FC Heidenheim, 15. Spieltag D Stereo Live 16:9 HDTV Merken Die Chance auf einen "Big Point" im Aufstiegskampf vergab Hannover in Düsseldorf. Trotz zweimaliger Führung reichte es für 96 nur zu einem 2:2. "Es war Pech dabei", sagte Kapitän Manuel Schmiedebach, "aber wir haben uns einen Punkt erarbeitet. Damit müssen wir nach Hause fahren, wir wären glücklicher mit dreien." Mit 25 Zählern bleiben die Niedersachsen auf Rang drei. Im Nacken sitzen den "Roten" die punktgleichen Heidenheimer. Die schlugen St. Pauli dank eines Doppelpacks von Spielführer Marc Schnatterer 2:0. "Es war ein Arbeitssieg", so der 31-jährige Stürmer, "aber wir haben uns nun oben festgebissen. Jetzt freuen wir uns auf das nächste In Google-Kalender eintragen Bildergalerie