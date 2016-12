Sky Bundesliga 13:45 bis 15:45 Fußball Fußball: Bundesliga FC Bayern München - Bayer Leverkusen, bwin Topspiel der Woche, 12. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Betont gelassen reagierte Bayern-Coach Carlo Ancelotti auf die erste Bundesligapleite seines Teams. Er sei "nicht glücklich", meinte der Italiener nach dem 0:1 in Dortmund, aber "früher oder später musste die erste Niederlage ja kommen". Zwar beherrschten die Münchner über weite Strecken das Spielgeschehen, richtig gefährlich wurden sie aber viel zu selten. Von den letzten sechs Spielen gewannen die Münchner nur zwei und büßten so neun Zähler auf den neuen Spitzenreiter Leipzig ein. "Ist doch schön für die Liga", erklärte FCB-Kapitän Phlipp Lahm, dem deutlich anzumerken war, dass er selbst das ganz und gar nicht schön fand. Moderation: Sebastian Hellmann, Kommentar: In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sebastian Hellmann