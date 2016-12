KI.KA 18:35 bis 18:50 Trickserie Der kleine Rabe Socke Piraten Ahoi! D, F 2015-2017 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Piraten Ahoi!: Socke "leiht" sich die Spielsachen seiner Freunde und vergräbt sie an einem geheimen Ort. Doch die Biberbrüder finden seine Schatzkarte und begeben sich kurzerhand auf Schatzsuche. Das kann Socke natürlich nicht zulassen und er holt seine Freunde zu Hilfe. Woraus der Schatz besteht, verrät Socke ihnen freilich nicht. Doch eines hat Socke dabei nicht bedacht was, wenn sie den Schatz tatsächlich vor den Bibern finden und die Freunde ihre eigenen Spielsachen darin entdecken? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der kleine Rabe Socke Regie: Josselin Ronse Drehbuch: Jan Strathmann, Katja Grübel