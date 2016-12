KI.KA 09:20 bis 09:45 Trickserie Roary, der Rennwagen Tricks und Spielereien / Das Damfarelli-Denkmal GB 2007-2008 Stereo 16:9 Live TV Merken Tricks und Spielereien: An seinem freien Nachmittag führt James den Rennwagen seine neuesten Tricks und Spielereien vor. Maxi kann die Schmach nicht verwinden, nicht über solch coole Funktionen zu verfügen. Er überredet Buddler, ihm neue Funktionen zu konstruieren. Der Wettstreit zwischen James und Maxi führt zu einem Entscheidungsrennen, das schließlich im Schlamm endet. Das Damfarelli-Denkmal: In Silbertal soll eine Statue von Herrn Damfarelli enthüllt werden. Doch kurz vor der Feier geht die Statue zu Bruch. Und dann kommt auch noch ein Reporter auf die Rennstrecke, der über die Statue berichten will. Marsha, Chris und die Rennwagen haben alle Hände voll zu tun, um die Statue rechtzeitig wieder zu reparieren und Herrn Dampfarelli abzulenken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Roary the Racing Car Regie: Tim Harper Drehbuch: Dave Ingham, Wayne Jackman, Dave Jenkins, Diane Redmond, Dan Wi

