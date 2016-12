AXN 12:35 bis 13:25 Actionserie Sea Patrol Folge: 2 Auf falschem Kurs AUS 2007 16:9 Merken Durch eine minimale Kursabweichung verursacht Kate die Kollision mit einer Boje, die in keiner Karte verzeichnet ist. Um sich die Sache einmal genauer anzusehen, tauchen Swain und ET in die Tiefe. Die Boje ist mit einem hochwertigen Transponder versehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ian Stenlake (Lieutenant Commander Mike Flynn) Lisa McCune (Lieutenant Kate McGregor) John Batchelor (Chief Petty Officer Andy 'Charge' Thorpe) Saskia Burmeister (Lieutenant Nikki Caetano) Jeremy Lindsay Taylor (Petty Officer Pete 'Buffer' Tomashevski) David Lyons (Leading Seaman Josh 'ET' Holiday) Matthew Holmes (Chief Petty Officer Chris 'Swain' Blake) Originaltitel: Sea Patrol Regie: Chris Martin-Jones Drehbuch: Hal McElroy, Di McElroy, Tony Morphett Kamera: Russell Bacon Musik: Anthony Ammar, Adam Gock, Les Gock, Dinesh Wicks Altersempfehlung: ab 12