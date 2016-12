AXN 06:00 bis 06:50 Actionserie Sea Patrol Folge: 1 Willkommen an Board AUS 2008 16:9 Merken Das Patrouillenboot "Hammersley" sichert die australischen Hoheitsgewässer. Außerdem ist ihre Besatzung für Hilfeleistungen jeder Art zuständig. Die Verantwortung für das Schiff trägt Lieutenant Commander Mike Flynn. Neu an Bord ist Lieutenant Kate McGregor. Die beiden hatten früher eine Affäre, doch nun wollen sie Privates von Beruflichem trennen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lisa McCune (Lieutenant Kate McGregor) John Batchelor (Chief Petty Officer Andy 'Charge' Thorpe) Saskia Burmeister (Lieutenant Nikki Caetano) Jeremy Lindsay Taylor (Petty Officer Pete 'Buffer' Tomashevski) David Lyons (Leading Seaman Josh 'ET' Holiday) Ian Stenlake (Lieutenant Commander Mike Flynn) Matthew Holmes (Chief Petty Officer Chris 'Swain' Blake) Originaltitel: Sea Patrol Regie: Chris Martin Jones Drehbuch: Di McElroy, Hal McElroy, Tony Morphett Musik: Anthony Ammar, Adam Gock, Les Gock, Dinesh Wicks Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 309 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 69 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 69 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 69 Min.