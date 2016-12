History 09:20 bis 10:05 Dokumentation Mountain Men - Überleben in der Wildnis Hohes Risiko USA 2015 Stereo 16:9 Merken In Alaska entwickelt sich die letzte Etappe von Morgans über 400 Kilometer langer Reise zu einem Rennen gegen die Zeit, allerdings verfängt er sich dabei im Gestrüpp. Marty muss den Bau seiner Hütte abschließen, um sich auf die Ankunft seiner Familie vorzubereiten. In Montana schwächelt Tom weiterhin, doch als seine Pechsträhne anhält, muss er größere Risiken eingehen. In New Mexico bedroht ein Rudel von Coyoten Kyles Zukunft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mountain Men Altersempfehlung: ab 12

