History 03:45 bis 04:15 Dokumentation Die Drei vom Pfandhaus Große Meister USA 2014 Stereo 16:9 Merken Jemand bringt ein Gemälde ins Pfandhaus, das von dem Renaissance-Künstler Raffael stammen soll. Es ist vermutlich eines der wertvollsten Stücke, das den Harrisons jemals angeboten wurde. Dann sieht sich Corey eine Ibanez-Gitarre aus den 1970er Jahren an. Später versuchen Corey und Chum herauszufinden, was in Ricks Testament steht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pawn Stars Altersempfehlung: ab 12

