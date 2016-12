History 20:15 bis 21:05 Dokusoap American Pickers - Die Trödelsammler Rocket Man USA 2014 Stereo 16:9 Merken Mike und Frank machen eine Spritztour mit einem Auto, das vom "Rocket Man" in Los Angeles speziell angefertigt wurde. Dieses kreative Genie verwandelt Altmetall und Abfall in Steampunk-Kreationen, die nicht von dieser Welt scheinen. Die Jungs suchen in seinem eindrucksvollen Reich nach spannenden Gegenständen. Dann treffen sie Lou, einen Sammler mit riesigem Lagerbestand, der aber ein harter Verhandlungspartner ist. Als Frank sich in einen orangefarbenen Pick-up verliebt, bekommt er Hilfe, um diesen Deal abzuschließen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Danielle Colby-Cushman (Herself) Mike Wolfe (Himself) Originaltitel: American Pickers Musik: Frank Meyer Altersempfehlung: ab 12