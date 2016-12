ARTE 00:25 bis 02:15 Drama Nymphomaniac 1 DK, D, F, B, GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken In einer kalten Winternacht stößt der schon in die Jahre gekommene Junggeselle Seligman in einer abgelegenen Gasse auf die zusammengeschlagene und halb bewusstlose Joe. Er nimmt sie mit zu sich nach Hause. Während er sie pflegt, möchte er mehr über sie erfahren. Joe öffnet sich dem älteren Mann und erzählt ihre sexuelle Lebensgeschichte in acht Kapiteln. So erzählt sie ihm von Sex, Liebe und ihren zahlreiche Beziehungen zu Männern, die als ihr einziger Lebensinhalt erscheinen. Prägende Figuren im Leben der jungen Joe sind ihr Vater und ihr erster Sexualpartner, ihre spätere Liebe Jerôme, mit dem sie ein Auf und Ab zwischen Nähe und Distanz erfährt. Ein Alleinstellungsmerkmal des dänischen Regisseurs ist die Missachtung von Konventionen und vorgegebenen Mustern. Diesen Trend des Schockierens und Provozierens setzt Lars von Trier auch mit "Nymphomaniac 1" fort: Nicht nur die Themenwahl, sondern auch die Werbekampagne des Films provoziert. Auch wenn "Nymphomaniac 1" zu noch so kontroverser Diskussion einlädt, schafft der dänische Cineast ein weiteres Lehrstück im Geschichtenerzählen durch das Medium Film. Obwohl manche Szenen an pornografische Formate erinnern, ist "Nymphomaniac 1" keinesfalls ein Porno. Es geht vielmehr um die traurige Orientierungslosigkeit einer einsamen jungen Frau auf der Suche nach einem tieferen Sinn im Leben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlotte Gainsbourg (Joe) Stellan Skarsgård (Seligman) Stacy Martin (junge Joe) Shia LaBeouf (Jerôme) Christian Slater (Joes Vater) Jamie Bell (K) Uma Thurman (Mrs. H) Originaltitel: Nymphomaniac: Vol. I Regie: Lars von Trier Drehbuch: Lars von Trier Kamera: Manuel Alberto Claro Altersempfehlung: ab 16