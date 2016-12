National Geographic Wildlife 00:15 bis 01:00 Dokumentation Raubtieren auf der Spur Killer-Krokodile USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Im Limpopo River im Nordosten Südafrikas, unweit der Grenze zu Simbabwe und Botswana, tummeln sich Tausende gefräßige Krokodile. Um ihren Hunger zu stillen, schrecken die Reptilien neuerdings auch nicht vor Angriffen auf Menschen zurück. 17 Todesopfer sind inzwischen zu beklagen - und kein Ende in Sicht. Aber warum häufen sich die Berichte von tödlichen Attacken in letzter Zeit so drastisch? Diese Frage beschäftigt auch Sean Duggan. Unverzüglich macht sich der furchtlose Abenteurer auf den Weg, um das Mysterium der Killer-Krokodile im Limpopo River aufzuklären. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Natural Born Monsters