Spiel des Lebens Verteidigung unter Wasser

Das Leben im Meer gleicht einem ständigen Kampf. Um sich selbst zu verteidigen, haben die verschiedenen Arten im Laufe der Evolution die unterschiedlichsten Techniken entwickelt. Während sich einige Tiere tarnen und verstecken, suchen andere in großen Schwärmen Schutz. Doch selbst die geschicktesten Kreaturen der Unterwasserwelt sind vor den immer hungrigen Jägern nicht sicher. Und am Ende des Tages hat das Spiel des Lebens stets die gleichen Gewinner: Die Fleischfresser stehen an der Spitze der Nahrungskette.