Disney XD 22:15 bis 22:35 Trickserie Sie nannten ihn Wander Der Ober-Ober-Bösewicht USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein neuer Schurke taucht auf und stellt die Welt von Wander und Sylvia auf den Kopf. Denn sehr bald stellt sich heraus, dass keine ihrer an Lord Hater erprobten Strategien etwas gegen diese neue Bedrohung ausrichten kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wander Over Yonder Regie: Dave Thomas, Eddie Trigueros