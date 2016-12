Disney XD 21:30 bis 21:50 Trickserie Willkommen in Gravity Falls Folge: 10 Gewinner verlieren nicht USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken In der Spielhalle stört Robbie die Zweisamkeit von Dipper und Wendy. In seiner Wut entdeckt Dipper, dass er einen Kämpfer aus einem Videospiel ins wahre Leben holen kann, der seinen Befehlen folgt. Der Videospiel-Krieger Rumble McSkirmish tritt für ihn im Kampf gegen Robbie an, übertreibt allerdings in seiner Brutalität und schießt damit weit über das erwünschte Ziel hinaus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gravity Falls Regie: Aaron Springer, Joe Pitt, John Aoshima Drehbuch: Zach Paez, Alex Hirsch