Disney XD 12:15 bis 12:40 Trickserie Atomic Time - Der Held an meiner Hand Der Angelausflug / Die Monstertruck-Invasion CDN 2015 Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Beim Fischen zieht Joey versehentlich einen Unterwasser-Bösewicht an Land. (b) Zorp und die Aliens vom Pizza-Planeten planen, die Bewohner von Mega-City zu entführen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Atomic Puppet