National Geographic 03:20 bis 04:10 Dokumentation Die Geheimnisse der Geschichte Das Handbuch der Hexenjagd USA 2010 Stereo 16:9 Merken Der legendäre Hexenhammer wurde im Jahr 1486 in Speyer von dem Dominikaner Heinrich Kramer veröffentlicht und erschien bis ins 17. Jahrhundert hinein in insgesamt 29 Auflagen. Er diente der Inquisition als Grundlage für die Hexenverfolgung. Detailliert beschreibt der "Malleus Maleficarum", wie das Werk auch genannt wird, wie Hexen zu erkennen und zu verfolgen sind. Ein internationales Forscherteam nimmt den Zuschauer mit auf eine Reise in ein düsteres Kapitel der Geschichte und legt die Geheimnisse des Hexenhammers offen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: History's Secrets

