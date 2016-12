National Geographic 22:40 bis 23:30 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Notlandung im Hudson River CDN 2010 2016-12-03 19:15 Stereo 16:9 HDTV Merken 15. Januar 2009: Nur wenige Minuten nach dem Start des US Airways-Fluges 1549 vom New Yorker Flughafen La Guardia kommt es in circa 975 Metern Höhe über dem Stadtteil Bronx zu einer folgenschweren Kollision des Aibus A-320 mit einem Vogelschwarm. Der Crash hat einen Schubverlust beider Triebwerke zur Folge. Um eine Katastrophe jetzt noch zu verhindern, ist blitzschnelles Handeln gefragt. Der erfahrene Pilot Chesley Burnett Sullenberger begreift binnen Sekunden den Ernst der Lage. Für eine Umkehr zum Flughafen ist es allerdings bereits zu spät und eine Notlandung im dicht besiedelten New York praktisch unmöglich. Bleibt nur noch der Hudson-River. Sullenberger informiert noch die Flugsicherung über sein Vorhaben, um anschließend das Unmögliche möglich zu machen: Ihm gelingt eine perfekte Notwasserung in dem eiskalten Fluss. Alle 155 Passagiere und Besatzungsmitglieder kommen dank des beherzten Handelns Sullenbergers mit dem Schrecken davon. Wie durch ein Wunder haben sie überlebt - das Wunder vom Hudson. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Bogaert (Narrator) Chris Britton (Captain Chesley Sullenberger) Patrick Stevenson (First Officer Jeffrey Skiles) G. Wallace Pidgeon (Clay Presley) Aaron Abrams (Patrick Harten) Wendii Fulford (Flight Attendant) Bill Lake (Robert Benzon) Originaltitel: Air Crash Investigation Regie: George D'Amato Drehbuch: Larry Bambrick Musik: Anthony Rozankovic