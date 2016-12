National Geographic 18:15 bis 19:10 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Vom Sturm zu Boden geschmettert CDN 2007 Dolby 16:9 Merken Als die Maschine des Fluges 191 der Delta Airlines sich in der Nähe des Dallas Fort Worth Airports befindet, bahnt sich ein Sturm an. Trotz der Unwetterwarnung weicht der Pilot nicht vom Flugkurs ab. Als sich die Maschine Minuten später inmitten des Unwetters befindet, kommt es zur Katastrophe: Das Flugzeug stürzt ab, und 136 Menschen sterben. In der Sendung gehen Wissenschaftler den Unglücksursachen auf den Grund und suchen nach Möglichkeiten, wie man in Zukunft eine solche Tragödie verhindern kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Bogaert (Narrator) Brian Rhodes (Captain Connors) Michael Carley (1st Officer Price) Richard Binsley (2nd Officer Nassick) James Byron (William Mayberry) Will Corno (Chris Meier) Jon De Leon (DFW Controller) Originaltitel: Air Crash Investigation Regie: Phil Desjardins Drehbuch: Larry Bambrick, Alex Bystram Musik: Anthony Rozankovic