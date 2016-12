National Geographic 12:15 bis 13:05 Dokumentation Mega Breakdown - Recycling XXL Brückeneinsturz in Italien USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Seit 1949 überspannt eine einen Kilometer lange Stahlbetonbrücke den Po bei Piacenza und verbindet die norditalienische Industrie- und Handelsstadt mit der Nachbargemeinde Lodi. 50 Jahre lang hat das Bauwerk der Strömug getrotzt - doch am 30. April 2009 kommt es während eines starken Hochwassers zur Katastrophe: Ein Stützpfeiler knickt ab, und der nördliche Teil der Brücke sackt mitsamt der Fahrbahn und vier Autos in den Fluss ab. Wie durch ein Wunder überleben alle am Unglück Beteiligten. Jetzt gilt es, den Wiederaufbau des zerstörten Bauwerks in Angriff zu nehmen, denn ohne die Brücke ist die Verkehrsinfrastruktur von Piacenza stark beeinträchtigt ist. Das Unternehmen Despe (DEmolizioni SPEciali) erhält den Auftrag, die alte Brücke innerhalb von 90 Tagen zu beseitigen, damit an ihrer Stelle eine neue errichtet werde kann. Die Zeit drängt, denn das Wasser des Po steigt weiter und droht, die instabil gewordene Stahlbeton-Konstruktion endgültig zum Einsturz zu bringen. Die Demontagearbeiten werden so von Tag zu Tag riskanter - und da die Abriss-Spezialisten die Brücke aus Sicherheitsgründen nicht betreten können, müssen alle Arbeiten vom Land und Wasser aus erfolgen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mega Breakdown - Recycling XXL