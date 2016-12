National Geographic 09:20 bis 09:45 Dokumentation Science of Stupid: Wissenschaft der Missgeschicke D 2016 2016-12-29 01:45 Stereo 16:9 HDTV Merken Die einfachsten Dinge, etwa über einen Zaun zu steigen oder einen Handstand zu machen, können bekanntlich manchmal die größten Tücken bergen. Was für eine peinliche Figur man dabei machen kann, hätte man kaum für möglich gehalten, würden die Videoclips dieser Folge von "Science of Stupid: Wissenschaft der Missgeschicke" nicht den Beweis liefern. Dass das Kunststück "Rolle rückwärts von der Schaukel" gründlich danebengehen kann, ist da schon um einiges verständlicher. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jochen Schropp Originaltitel: Science of Stupid

