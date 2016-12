National Geographic 06:05 bis 06:50 Dokumentation I Wouldn't Go In There Spuk im Museum SIN 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken RJ verschlägt es nach Malaysia, genau genommen auf die Insel Penang. Ein Touristenführer in einem Kriegsmuseum behauptet, den Geist des berüchtigten Oberst Suzuki gesehen zu haben. Dieser soll während der japanischen Besatzung im Zweiten Weltkrieg mit großer Brutalität zahllose Exekutionen durchgeführt haben. Aber handelt es sich bei dem Offizier um eine Person, die tatsächlich existiert hat? Und was ist dran an den Gerüchten von grauenhaften Massakern und Massengräbern? Je mehr RJ in dem Fall ermittelt, desto schockierender ist die Wahrheit, die sich ihm offenbart! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: I Wouldn't Go in There

