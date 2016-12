Syfy 03:20 bis 04:05 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Durch den Spiegel USA 1995 Stereo 16:9 Merken Smiley O'Brien, Chief O'Briens Gegenpart aus dem Spiegeluniversum, entführt Commander Sisko. Im Spielgeuniversum soll Sisko die Rolle seines Alter Egos übernehmen, das im Kampf gegen die Allianz umkam. Seine Aufgabe ist es, eine Wissenschaftlerin zu stoppen, mit deren Hilfe die Allianz endgültig die Rebellen besiegen könnte. Kompliziert wird die Sache, als Sisko in der Wissenschaftlerin das Ebenbild seiner längst verstorbenen Frau Jennifer erkennt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Benjamin Sisko) Rene Auberjonois (Odo) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Alexander Siddig (Dr. Bashir) Colm Meaney (Chief O´Brien) Armin Shimerman (Quark) Michael Dorn (Lt. Worf) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Winrich Kolbe Drehbuch: Ira Steven Behr, Robert Hewitt Wolfe Kamera: Jonathan West Musik: Jay Chattaway

