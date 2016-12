Syfy 21:30 bis 21:55 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Vom Licht entfernt USA 2013 Stereo 16:9 Merken Ahsoka konnte gefangen genommen werden und wird vor ein ordentliches republikanisches Gericht gestellt. Außerdem wird sie vom Orden der Jedi ausgeschlossen. Anakin glaubt weiter an Ahsokas Unschuld und macht sich auf die Suche nach der Wahrheit. Wieder ist es Asajj Ventress, die den ehemaligen Feinden hilft, den Verräter in den eigenen Reihen zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Dave Filoni Altersempfehlung: ab 12