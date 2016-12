Syfy 12:30 bis 13:20 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Helden (2) USA 2004 Stereo 16:9 Merken Bregman ist frustriert, weil er die Stargate-Teams nicht in Aktion filmen darf. Die Crews haben jedoch größere Probleme: Sie sind in einen Hinterhalt der Jaffa geraten. Als Jack O'Neill versucht, Dr. Fraiser die Behandlung eines Verletzten zu ermöglichen, wird er selbst verwundet. Bregman filmt heimlich, wie eine Bahre durch das Stargate zurückgeschickt wird. Er will unbedingt herausfinden, wer bei dem Einsatz ums Leben kam, und ist schließlich überzeugt, dass es sich bei dem Toten um O'Neill handelt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jonathan "Jack" O'Neill) Michael Shanks (Dr. Daniel Jackson) Amanda Tapping (Major Samantha "Sam" Carter) Christopher Judge (Teal'c) Don Davis (General George Hammond) Saul Rubinek (Emmett Bregman) Robert Picardo (Richard Woolsey) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Andy Mikita Drehbuch: Robert C. Cooper Kamera: Andrew D. Wilson Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 16