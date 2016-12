Kinowelt 05:15 bis 06:45 Komödie Grasgeflüster GB 2000 16:9 20 40 60 80 100 Merken Publikumspreis, Sundance Film Festival Nominiert für einen Golden Globe Nach dem Tod ihres Mannes erfährt eine Engländerin mittleren Alters, dass er ihr einen riesigen Schuldenberg hinterlassen hat. Durch ihren Gärtner kommt die talentierte Pflanzenzüchterin auf die Idee, statt Orchideen Marihuana anzubauen, um es anschließend zu verkaufen. Das läuft aber nicht nach Plan. Bei BBCi-Films ist zu lesen: "Dies ist ein Film, dessen Skript, ungewöhnlich in Großbritannien heutzutage, auf tolle Effekte hin ausgearbeitet wurde, sodass das Timing des Humors gerade richtig ist, die Pointen an genau den richtigen Stellen geliefert werden [...]." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brenda Blethyn (Grace Trevethyn) Craig Ferguson (Matthew Stewart) Martin Clunes (Dr. Martin Bamford) Tchéky Karyo (Jacques Chevalier) Valerie Edmond (Nicky) Jamie Foreman (China MacFarlane) Bill Bailey (Vince) Originaltitel: Saving Grace Regie: Nigel Cole Drehbuch: Mark Crowdy, Craig Ferguson Kamera: John de Borman Musik: Mark Russell Altersempfehlung: ab 6

