13th Street 22:10 bis 23:55 Thriller Faces in the Crowd USA, F, CDN, GB 2011 Stereo 16:9 Auf dem nächtlichen Heimweg überrascht Anna (Milla Jovovich) einen landesweit gesuchten Serienmörder mitten bei der Arbeit. Auf der letztlich geglückten Flucht zieht sie sich beim Sturz von einer Brücke eine folgenschwere Kopfverletzung zu. Fortan leidet sie an Prosopagnosie, einer neurologischen Störung, die ihr Erinnerungsvermögen derart beeinträchtigt, dass sie sich die Gesichter ihrer Mitmenschen nicht mehr merken kann. Zusammen mit Detective Kerrest (Julian McMahon) versucht sie dem Mörder auf die Spur zu kommen. Doch der ist ihr näher, als ihr lieb ist? Schauspieler: Milla Jovovich (Anna Marchant) Julian McMahon (Kerrest) Sarah Wayne-Callies (Francine) Marianne Faithfull (Dr. Langenkamp) Michael Shanks (Bryce) David Atrakchi (Lanyon) Valentina Vargas (Nina) Originaltitel: Faces in the Crowd Regie: Julien Magnat Drehbuch: Agnès Caffin, Julien Magnat, Kelly Smith Kamera: René Ohashi Musik: John McCarthy Altersempfehlung: ab 16