13th Street 20:13 bis 22:10 Drama Die Kammer USA 1996 Nach John Grisham Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Seit 30 Jahren sitzt Sam Cayhall (Gene Hackman) in der Todeszelle. Der fanatische Ku-Klux-Klan-Anhänger soll zwei jüdische Jungen ermordet haben. 28 Tage vor seiner Hinrichtung bekommt er unerwarteten Besuch. Sein Enkel Adam Hall (Chris O'Donnell), der gerade sein Jurastudium beendet hat, will seinen rassistischen Großvater vor dem Gang in die Gaskammer bewahren. Adam lotet alle juristischen Winkelzüge aus und stößt schließlich auf ein unglaubliches Komplott. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (Anwalt Adam Hall) Gene Hackman (Sam Cayhall) Faye Dunaway (Lee Bowen Cayhall) Robert Prosky (E. Garner Goodman) Raymond J. Barry (Rollie Wedge / Donnie Cayhall) Bo Jackson (Sgt. Clyde Packer) Lela Rochon (Nora Stark) Originaltitel: The Chamber Regie: James Foley Drehbuch: William Goldman, Chris Reese Kamera: Ian Baker Musik: Carter Burwell Altersempfehlung: ab 12