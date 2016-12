13th Street 18:40 bis 19:25 Actionserie Scorpion Brennendes Inferno USA 2015 Stereo 16:9 Merken FREE TV - PREMIERE: Lose basierend auf realen Ereignissen handelt "Scorpion" vom "Genie" Walter O'Brien Genie im doppelten Sinn, denn die meisten Menschen zweifeln nicht an Walters Genialität, andererseits ist die offizielle Definition für Genie "ein Mensch, bei dem ein Intelligenzquotient von 160 und mehr festgestellt wurde". O'Brien kommt auf 197.Nachdem Walter sich in seiner frühen Jugend in den NASA-Computer eingehackt hatte, wurde er geschnappt und stellte daraufhin längere Zeit sein Genie Regierungsbehörden zur Verfügung. Später beendete er diese Zusammenarbeit jedoch im Streit und gründete seine Firma Scorpion. In der will er Menschen mit enorm hohen Intelligenzquotienten, aber Problemen im Umgang mit der "normalen" Gesellschaft eine Heimat geben und Probleme lösen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elyes Gabel (Walter O'Brien) Katharine McPhee (Paige Dineen) Eddie Kaye Thomas (Toby Curtis) Jadyn Wong (Happy Quinn) Ari Stidham (Sylvester Dodd) Robert Patrick (Cabe Gallo) Alex Frnka (Stella Donnely) Originaltitel: Scorpion Regie: Sam Hill Drehbuch: Elizabeth Beall, Nicholas Wootton Kamera: David J. Miller Musik: Tony Morales, Brian Tyler Altersempfehlung: ab 12