13th Street 15:30 bis 16:15 Krimiserie Law & Order Selbsttäuschungen USA 2008 Stereo 16:9 Merken Nancy Hartwig wurde der Schädel eingeschlagen und die Leiche dann auf den Kompost in ihrem Garten gelegt. Gemeinsam mit ihrem Mann hatte sie ein sehr umweltbewusstes Leben geführt. Allerdings stellt sich bald heraus, dass Nancy dies nicht so genau nahm und sich immer wieder mit einem jungen Mann getroffen hat, um ihm ihr Auto zu leihen. Als die Ermittler dieses finden, entdecken sie eine männliche Leiche im Kofferraum und ein halbes Kilo Koks auf dem Fahrersitz. Wurden Nancy die heimlichen Treffen zum Verhängnis? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeremy Sisto (Detective Cyrus Lupo) Anthony Anderson (Detective Kevin Bernard) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Linus Roache (Executive A.D.A. Michael Cutter) Alana De La Garza (A.D.A. Connie Rubirosa) Sam Waterston (Jack McCoy) Ned Beatty (Judge Malcolm Reynolds) Originaltitel: Law & Order Regie: Marisol Torres Drehbuch: Ed Zuckerman, Luke Schelhaas Kamera: William Klayer Musik: Mike Post