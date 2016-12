13th Street 12:20 bis 13:05 Krimiserie Navy CIS: New Orleans Der unsichtbare Schütze USA 2015 Stereo 16:9 Merken Auf Admiral Pack (James Moses Black) wird ein Anschlag verübt. Zwar bleibt er unverletzt, doch einer seiner Bodyguards, NCIS-Agent Hackett (Jay Jablonski) wird von einem Schuss, der aus großer Entfernung abgegeben wurde, tödlich getroffen. Alle gehen davon aus, dass Pack getötet werden sollte, doch das NCIS findet heraus, dass der Anschlag Hackett galt. Wurde der Agent von einem Auftragskiller oder von jemandem aus den eigenen Reihen getötet? Brody (Zoe McLellan) muss sich währenddessen den unangenehmen Fragen der Dienstaufsicht stellen. Dabei kommen Geheimnisse aus ihrer Vergangenheit ans Licht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Dwayne Pride) CCH Pounder (Dr. Loretta Wade) Rob Kerkovich (Sebastian Lund) Zoe McLellan (Meredith Brody) Lucas Black (Christopher LaSalle) Daryl Mitchell (Patton Plame) Ron Melendez (State Senator William Klain) Originaltitel: NCIS: New Orleans Regie: James Hayman Drehbuch: Scott D. Shapiro Kamera: Gordon Lonsdale Musik: Brian Kirk