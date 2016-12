National Geographic People 00:00 bis 00:50 Dokumentation Berufe am Limit Rodeoreiten USA 2003 2016-12-02 04:40 Stereo 16:9 Merken Für manche ist es der Trip ihres Lebens, für andere sind es die acht gefährlichsten Sekunden, die man im Sport erleben kann - Rodeoreiten. Auf den Rücken ungezähmter Pferden oder wilder Bullen riskieren furchtlose Cowboys Kopf und Kragen. Beim Bullenreiten sind die Reittiere immerhin zehnmal schwerer als ihre wagemutigen Reiter. Die heutige Ausgabe von "Berufe am Limit" gewährt einen eindrucksvollen Blick hinter die Kulissen dieser tierischen Herausforderung und zeigt eine weitere Facette des ewigen Kampfes Mensch gegen Kreatur in seiner ganzen Härte. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Cheating Death